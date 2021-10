PILDID | TFW 2021 SÜGIS | Aksessuaaride looja auhinna Kuldne Nõelakoda noppis Anu Tera 

Anu Tera on avant-garde aksesuaaribrändi looja, kelle looming ületab riikide ja ajastute piirid, tänu millele oma tema bränd saavutanud tuntuse just välisturgudel. Tema loomingut on muuhulgas tunnustanud mainekas ajakiri Beautiful Bizarre, mis valis Anu Tera top 100 maailma parima wearable art disaineri hulka. Teiste seas on Anu aksessuaare kandnud Kat Von D, Chelsea Wolfe ja Zola Jesus.