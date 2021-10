VÕITJAD TEADA! Kuldnõela auhinna pälvis Triinu Pungits: moemaailm võiks liikuda uuele tasandile ja võtta vastutust ka väiksematel tasanditel 

Eesti moedisaini ihaldatuima auhinna Kuldnõel pävis viimasel viiel aastal silma paistnud moelooja Triinu Pungits. „Hetke olukord soosib tulla tagasi mõtte juurde ja soovida, et see maailm kestaks veel (mõnda aega). Moemaailm võiks liikuda uuele tasandile, astuda sammuke kõrvale, võtta vastutust ka väiksematel tasanditel,“ räägib moelooja oma kõige uuemast kollektsioonis.

Idee tuules on Pungits kasutusele võtnud juba olemasolevaid lemmikuid varasemast loomingust, kombineerides neid paari-kolme uue tootega. „Muutuste tekkeks vajame ka uut energiat,“ lisab moelooja. Brändi disainer Triinu Pungits on olnud tegev tekstiili- ja moevaldkonnas juba 17 aastat.

Triinu Pungitsa moelooming Foto: Pressimaterjal

Tumedad teemad said moekunstniku käe all vormitud värvilisse rätsepatööna valminud kollektsiooni, mis reetis oma ebatraditsioonilises pinnadekooris peituvad salalood vaid teadjale, kodeerides need 3D prillidega vaadeldavaiks siseorganeiks või üleelusuurustes ristpistetes tikitud aktideks. Tekstiilikunstnikuna ongi Annika Kiidroni loomingu alguspunktiks just materjal.

Annika Kiidroni looming Foto: Pressimaterjal

Kuldnõela žürii andis teist korda välja ka parima aksessuaaride looja auhinna Kuldne Nõelakoda, mille pälvis sel aastal Anu Tera. Ta on avant-garde aksesuaaribrändi looja, kelle looming ületab riikide ja ajastute piirid, tänu millele oma tema bränd saavutanud tuntuse just välisturgudel. Tema loomingut on muuhulgas tunnustanud mainekas ajakiri Beautiful Bizarre, mis valis Anu Tera top 100 maailma parima wearable art disaineri hulka. Teiste seas on Anu aksessuaare kandnud Kat Von D, Chelsea Wolfe ja Zola Jesus.