OLED SA TONT VÕI INIMENE? Kanye liigub ringi, võigas kummimask peas 

Veebikülje Indy100 teatel käis Kanye West, kelle nimi on nüüdsest ametlikult Ye, sel kuul juba teist korda kohtumas Donald Trumpi endise advokaadi Michael Coheniga. Kuid ennekõike äratas tähelepanu räppari võigas kummist näomask.

Coheni seletuse kohaselt kandis Ye maski, et inimesed teda ära ei tunneks. „Kui me maha istusime, tüütasid inimesed teda kümme minutit - tahtsid fotosid ja tervitada. Sestap pani ta maski pähe, et veidigi anonüümsust saada - kuid huvitaval kombel polnud sellest kasu.“