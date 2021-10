Salma Hayek tõi kaunitarist 14aastase tütre avalikkuse ette 

55aastane näitlejanna poseeris koos 14aastase Valentinaga Los Angelese Dolby Theatre'is. New York Post märgib, et tegu on üpris harukordse sündmusega: Hayek on tütart haruharva seltskonnaüritustele kaasa võtnud. Vastukaaluks ema dramaatilisele dekolteele ja kleidilõhikule oli tüdruku täpiline kleit lihtsa lõikega.