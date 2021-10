95aastane Elizabeth II keeldus aasta vanuri nimetusest 

„Sestap tundub kuningannale, et ta ei vasta olulistele kriteeriumidele, mida on vaja [selle auhinna] vastuvõtmiseks,“ kirjutas Elizabeth II erasekretäri asetäitja Tom Laing-Baker ajakirjale Oldie. „Ta loodab, et leiate väärilisema laureaadi,“ vahendab New York Post.