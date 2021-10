MUGAVUSTSOONIST VÄLJA! 20aastane firmaomanik Anna Kriger: tundsin suurt tüdimust kohustuslikust õppimisest 

Anna Kriger on 20aastane ettevõtja Tallinnast, kes otsustas pärast gümnaasiumit, et ülikool pole parajasti talle ja ta tahab ajada hoopis päris oma asja. „Mu hobideks on lugemine, erinevate inimestega suhtlemine, pidevalt enda teadmiste täiendamine tervisevaldkonnas, podcast'i tegemine, oma firma juhtimine, meigimaailma avastamine ning tegelikult ka puhkamine ja laisklemine,“ loetleb Anna.