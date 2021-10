Kas Brittany Murphy surmas oli süüdi tema koletislik mees? 

KAUNITAR JA KOLETIS: Uues dokfilmis maalitakse Brittany Murphy mehest Simon Monjackist portree kui saripetisest, kes hävitas näitlejanna kontaktid sõpradega, õhutas tema narkosõltuvust ja anoreksiat ning laristas maha tema raha. Foto: Vida Press

Kuidas on võimalik, et 32aastane Hollywoodi näitlejanna Brittany Murphy kodus kopsupõletikku suri? „Cluelessi“ tähe fännid on kuraditosin aastat kahtlustanud, et nende lemmiku traagilises allakäigus ja surmas oli süüdi tema mees. Värske HBO dokfilm õhutab seda teooriat, kuid viibutab näppu ka massimeedia poole: Brittany hukule võis kaasa aidata elu kõmumeedia õela pilgu all.