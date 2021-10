KAKS UNELMATE KLEITI, TANTSUKS COLDPLAY: Gatesi tütre pulm maksis kaks miljonit dollarit! 

Ajakiri People paljastab, et 25aastane Jennifer ütles oma kallimale (30) jah-sõna spetsiaalselt talle valmistatud Vera Wang Haute'i pruutkleidis.

Kahe ratsasportlase abiellumistseremoonia peeti New Yorgi osariigis Westchesteri maakonnas, kus noorpaaril on hobufarm - ema-isa kinkisid Jenniferile 2018. aastal Stanfordi ülikooli lõpetamise puhuks. Ka Nayel on Stanfordi diplomiga. „Nad võistlesid üheskoos rahvusvahelistel võistlustel, kuni Jenn astus 2019. aastal meditsiinikooli,“ kirjeldab pulmi kajastanud Vogue noorpaari. „Viimaks sai nende sõprusest midagi enamat ning nad kihlusid 2020. aasta jaanuaris, kui Nayel Jennile tema armastatuimal suusarajal abieluettepaneku tegi.“