LEIDIS VÕÕRSIL ARMASTUSE | Wateva bändiliige Hugo Martin Maasikas: tutvusin oma tüdruksõbraga Balil ja kolisime Eestis kokku 

Üle kümne aasta muusikaga tegelnud Hugo on oma aja peremees. Tema päevagraafik sõltub temast endast – kui tahab, teeb tööd, kui ei taha, siis ei tee. „Kõik mu aeg on vaba aeg. Ma võin teha nii, et esmaspäevast kuni pühapäevani ei tee mitte midagi. Arvete maksmine ja mingid asjad küll on, aga kui öeldakse, et lugu peab olema kolme kuu pärast valmis, võin selle ka ühe päevaga teha. Muusiku elu on nagu ülikoolis käimine. Pead ise ennast motiveerima, sest muidu ei saa midagi tehtud,“ kirjeldab Hugo oma igapäevaelu.