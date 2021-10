ELUST MUUSIKUNA | Wateva bändiliige Hugo Martin Maasikas: kui pead peol kella nelja-viieni öösel mängima, siis see raha pole seda väärt 

Kust tuleb aga nende inspiratsioon? „Meie tulevased lood on rohkema visiooniga kui seni. Oleme teinud palju kompromisse teatud asjade pärast. Tahame, et lugu mängitaks ka raadios ja oleme muutnud mingeid asju, aga artistlikust vaatevinklist võib-olla ei tundnud, et see oleks olnud õige valik. Me oleme teinud mingeid kompromisse, aga tulevikus enam ei tee. Kompromissid on jamad. Oleme isekad ja jobud.“

Hugo sõnul tekib inspiratsioon väga tihti justkui välk selgest taevast. Lihtsalt tekib. Küll aga on olukordi, kus ta kuuleb linnulaulu, teeb heli järele ja lisab loosse.

Hugo menukas bänd Cartoon teatas nelja aasta eest laialiminekust, kuid taasühines. Nüüdseks on ühiselt muusikat kirjutatud aasta. Mis põhjusel bänd lahku läks? „Meil oli paus, sest ma olin paras jobu. Mul oli elus raskem periood ja ma ei olnud kõige meeldivam inimene. Olime eludega erinevas kohas ja suhtlus polnud parim. Mõni aeg hiljem võtsime koos viina ja rääkisime asjad selgeks,“ teatab Hugo, et kõige olulisem on omavaheline suhtlus. Bändis tekkis kõigil asjadest oma nägemus ja mured jäid lahendamata. „Hakkasime mõtlema, et Cartoon oli hea asi ja oleme nüüd palju vaeva näinud. Kui ruumis on kolm suurt ego, siis pole lihtne seal navigeerida.“

Bändil on ka uusi uudiseid – liige Joosep Järvesaar saab isaks. Hugo arvates see eriti nende tegevust ei mõjuta, küll aga võib lapse sünd mõjutada Joosepi tuju ja energiat ning seeläbi ka, millist muusikat kirjutatakse.

Väärtustab kogemusi, mitte raha

Hugo jaoks on kogemused rahast olulisemad. Seetõttu on ta käinud elu kaemas nii Ameerikas kui ka Inglismaal. Mõlemas paigas veetis ta kaks aastat. „Mu elu on olnud siiamaani selline, et kaks seljakotti ja sinna mahub terve mu elu sisse. Kui keegi pakuks välja Jaapanisse aastaks elama minna, siis läheksin,“ sõnab muusik, kes on kaks korda otsustanud lähedasega välismaale seiklema asuda.

Inglismaale sattus muusik tänu tolleaegsele tüdruksõbrale, kes alustas seal ülikooliõpinguid. Ameerikasse kutsus teda aga Kris Evan Säde, kellega Hugo ühiselt muusikat kirjutab. „Kris läks Ameerikasse muusikakooli. USAs on raskem kohata siiraid inimesi. Olime Los Angeleses, kuhu tulevad inimesed, kes tahavad kuhugi jõuda või midagi saada. Üleüldine meeleheide ja ärevustase on kõrgem,“ räägib Hugo. „Tekib olukord, kus inimesed suhtlevad, uurivad, susserdavad ennast kuhugi kõrgemale. Minu arust on see täiesti vale strateegia selle jaoks, mis nende eesmärk on. Muidugi on ka neid, kes on juba midagi saavutanud ja tõusevad ära. Samas on ka inimesi, kes on väga toredad ja siirad, kuid üldiselt oli rohkem fassaadi ja võltsi.“