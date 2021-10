Tony Bennett on vanim inimene, kes on uute lauludega albumi välja andnud 

Alzheimeri tõbe põdev Bennett avaldas 1. oktoobril koos Lady Gagaga svingiajastu helilooja Cole Porteri lauludega plaadi „Love for Sale“. See on 19 Grammy laureaadi järjekordne stuudioalbum 70 aastat kestnud karjääri jooksul.

Uus album ilmus kümme aastat pärast seda, kui Tony ja Gaga lindistasid singli „Lady is a Tramp“. 2014 järgnes sellele nende ühisalbum „Cheek to Cheek“.

Bennetti pere paljastas tema Alzheimeri-diagnoosi eelmise aasta veebruaris. Toona rääkis laulja kolmas abikaasa Susan Benedetto (55), et Tonyl on aeg-ajalt segadushetki, kuid ta on rõõmsameelne ning laulab edasi. Laulusõnad olevat Bennettil jätkuvalt meeles. Augustis andis vanameister koos Gagaga paar kontserti, mis arstide soovitusel jäid tema viimasteks ülesastumisteks laval.