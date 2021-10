Noor sisulooja Sidni Tomson lapsesaamisest: üheksa kuud tunda pidevat väsimust ja hormoonide möllu ei kõla just kõige ahvatlevam kogemus 

„Lapsi tahan ma kindlasti saada, aga hetkel ma küll tunnen, et mitte nö. „loomulikul“ viisil," tunnistab Sidni ja lisab, et adopteerimine on talle väga kaua väga sümpaatse ideena tundunud ning tundub iga päevaga aina rohkem asjana, mida ta teha soovib.

„Vaevelda pidevate valude ja iivelduste käes. Üheksa kuud tunda pidevat väsimust ja hormoonide möllu ei kõla just kõige ahvatlevam kogemus. Eriti arvestades, et raseduse ajal peab olema ettevaatlik, et lootega midagi ei juhtuks,“ lisab Sidni, et ka raseduse protsess tundub talle hirmutav.