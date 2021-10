Kanye Westi nimi on nüüd ametlikult kahetäheline 

West (44) oli avalduse sisse andnud 24. augustil, öeldes, et tahab nime muuta isiklikel põhjustel. Kolm aastat tagasi ilmunud stuudioplaat - Westi jaoks kaheksas - kandis samuti pealkirja „Ye“. Twitteris on räppar seda nime juba mõnda aega kasutanud.

2018. aasta raadiointervjuus ütles Kanye, et ye on tema teada enim kasutatud sõna pühakirjas ning see tähendab sama mis you ehk „sina“.