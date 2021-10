KATKEND RAAMATUST | „Väikese nurgapoeˮ jõuluosas kohtuvad lugejad nii armsaks saanud vanade kui ka uute tegelastega 

Rosa oli hiljuti täheldanud, et eriti just täiskuu ajal ulatus tõus kaugemale randa ja tõi kaldale lisaks ajupuidule ka palju muud. Vahel uhtus tõus paadid nende maja ette meremüürini välja ja viis need mõõnaga sama kiiresti tagasi kaugemale lahele. Tema mäletamist mööda polnud tõusuvesi kohe pärast tema siia kolimist küll nii kaugele ulatunud.

Cockleberry Bays oli hulgaliselt häid kauplusi ja söögikohti, küla paiknes rannas ja kaljud olid kohe siinsamas ning tänu sellele oli see hinnatud elupaik. Külas oli palju perekondi, kes olid elanud siin mitme sugupõlve vältel ega kavatsenud siit iial ära kolida, nii et mereäärsed kinnistud olid haruharva müügis. Ja kui need müüki pandigi, napsasid need tavaliselt kähku ära linnainimesed, kes otsisid teist kodu ja olid maksnud kinnisvaramaakleritele, et neid müüki tulevatest kinnistutest kohe informeeritaks. Nii et see oli olnud puhas juhus, et väga hinnatud asukohaga Kajakarahu tuli müüki just siis, kui Rosa ja Josh enne lapse sündi uut kodu otsisid, ja et nad said haisu ninna enne teisi.

Kajakarahu eelmine omanik oli olnud jõukas linnahärra Sandy Hamilton-Jones ning majas oli elanud temast lahus elav abikaasa Bergamot. Maakler oli täiesti ebaprofessionaalselt rääkinud Rosale, et härra Hamilton-Jones, kes oli lasknud küll oma naisel abieluvaralepingu allkirjastada, oli rahahädasse sattunud. Ta pidi naisele pärast lahutust tohutult suure summa maksma ja tal ei jäänud kahjuks muud üle, kui maja maha müüa. Rosat ärritas, et tolsamal naisel, kes oli eelmise aasta jõulude eel tema nurgapoest raha varastanud, oli niimoodi vedanud, aga samas oli ta ääretult tänulik, et Bergamot oli majast juba ammu välja kolinud ja Cockleberry Bayst lahkunud, nii et tal polnud naisega enam mingit kokkupuudet.

Esmalt olid Josh ja Rosa kavatsenud kolida lähedal asuvasse Polhampton Sandsi. Josh oli aga kähku taibanud, et Cockleberry Bayst kaugemale kolimine poleks olnud arukas plaan, sest Rosal polnud juhiluba ja kui Joshi ennast kodus ei ole, peaks Rosa sõitma Polhampton Sandsist bussi või taksoga Cockleberry Baysse, et kohvikus või nurgapoes abiks olla või sõpradega kokku saada. Rosal oli väga hea meel, et neil õnnestus Cockleberry Baysse jääda. Talle meeldis siin. Londoni East Endi vaesest rajoonist pärit Rosa oli ülimalt õnnelik, et ta sai nimetada oma koduks nii kaunist mereäärset küla.

Kajakarahu majal oli rukkilillesinine välisuks, millele Rosa oli lasknud kinnitada meritähekujulise koputi, ja tänu maja mereäärsele asukohale avanesid nii ülemise kui ka alumise korruse akendest imelised vaated.

Olles elanud nurgapoe peal tillukeses korteris, tundus maja, kus olid avarad toad, puitpõrandad ja põrandaküte, lausa häärberina. Majatagune aed oli nagu loodud laste ja koeraga perele ning muruga kaetud nõlva alumises otsas kasvasid õuna- ja pirnipuud.

Maja vaatamas käies oli Josh eelmistest omanikest maha jäänud kasvuhoonest elevile läinud ning kavatses hakata kasvatama tomateid, tšillipipart, paprikat ja kurke, mis – nagu ta oma abikaasale kõrva sosistas – pidid kasvama sama pikaks nagu ta peenis. Ent aiasaadusi polnud veel kuskil näha. Kuigi Josh, kellega Rosa oli nüüdseks juba kaks aastat abielus olnud, oli öelnud, et uude majja kolimine võimaldab tal tempo maha võtta ja aidata Rosa Cockleberry Bay ärisid juhtida, oli ta võtnud just äsja vastu pakkumise New Yorgi firmalt, millega ta oli varemgi koostööd teinud, ning koos kolleegi ja sõbra Carltoniga New Yorki sõitnud.