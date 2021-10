Microsofti bossi Bill Gatesi vanem tütar läks mehele 

Ajakirja People teatel peeti pulmad New Yorgi osariigis Westchesteri maakonnas. Kihlumisest oli ratsasportlastest noorpaar teatanud eelmise aasta jaanuaris.

Veebikülje Al Arabya English teatel järgnes New Yorgis peetud registreerimine moslemi kommete kohane tseremoonia, mis läks maksma kaks miljonit dollarit.

Tähtsa päeva eel nähti Jenniferi New Yorgis pere seltsis aega veetmas. Ema Melinda - kelle eestvõttel Gatesid tänavu oma kauaaegse abielu lahutasid - aitas vanemal tütrel pulmaettevalmistusi teha. „Jennifer on emaga väga lähedane,“ on People'i allikas varem öelnud.