Instagrami poeet Lauri Räpp: kirjutasin avalikult oma venna kaotusest, on lihtsalt teemasid, millest peab rääkima

„Minuga on läinud kuidagi nii, et märkamatult on hobist saanud töö ja tööst hobi. Kaks kolmandikku ajast kulub mul täna kirjutamisele - kõiksugu sisutekstid ja tellimustööd lühikestest riimidest pikemate kirjutisteni,“ räägib kirjanik Lauri Räpp, kes igapäevaselt kõnetab tuhandeid inimesi oma tabavate luuleridadega.