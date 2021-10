Eesti saadab võõrkeelse filmi Oscarit püüdma Peeter Simmi mängufilmi „Vee peal“

„Nii naiivne inimene ma nüüd ka ei ole, et see midagi erilist tähendaks,“ tõdeb Peeter Simm (pildil). „Meie ainuke lootus on võrukeelsete filmide nominatsioon,“ viskab mees villast. „Nii et meil tuleb ära oodata parim võrukeelne film.“ Lisades siiski, et loomulikult on tal Eesti filmi instituudi (EFI) kokku kutsutud komisjon otsuse üle hea meel.

„Kõikides riikides esitatakse filme, ent kui palju kõikidel nendel riikidel ja riigikestel on lootust… võib-olla on tegemist hoopis mingi rituaalse värgiga,“ jääb ta siinkohal siiski skeptiliseks. Põhjendades oma hoiakut sellega, et täna on filmitööstus löödud justkui kahte lehte. „Tehakse festivalifilme ja tehakse filme, mis peaksid rahva saali kutsuma,“ annab Simm mõista, et „Vee peal“ kuulub just viimasesse kategooriasse. „Minu jaoks on selle filmi puhul kõige olulisem, et see on rahvale peale läinud. See lahknemine toimus minu jaoks 1970ndate aastate keskel. Tänasel päeval pole Oscar enam üks ega teine. Sest Oscar on orienteeritud ikkagi suurele vaatajate hulgale. Meeldib see või mitte, aga nii on.“