Eesti saadab võõrkeelse filmi Oscarit püüdma mängufilmi „Vee peal” 

„... on ülimalt muljetavaldav, et kõigi noorte lavastajate pealetungi järel pole Simm kaamerat kappi toppinud, vaid on vastanud ühe oma kuulsusrikka karjääri parima filmiga. See on järjekordne võimas märk eesti filmi tasemest, rikkalikkusest, kõnetamisvõimest ja usaldusväärsusest,” kirjutas filmikriitik Andrei Liimets Sirbi arvustuses filmi kohta.