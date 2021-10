Palju õnne! Toomas Edur: tegime lapseootuse ajal Alenaga kümnepäevase autoreisi telgiga Norra ja Rootsi

„Naised on ju ootuse ajal ikka emotsionaalsemad kui muidu, kuid meil läks vahepeal justkui isegi meelest ära, et me last ootame,“ muigab Toomas Edur, omaaegne Inglise Rahvusliku Balleti solist, kes sai 17, oktoobril Rahvusooper Estonia priimabaleriini Alena Shkatulaga (36) esimese ühise lapse vanemateks, Kroonikale.