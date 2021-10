Palju õnne! Toomas Edur ja Alena Shkatula said tütre  

Kui Alena suurlinnast Minskist Tallinnasse kolis, tundus talle siin kõik nii väike. „Kõik on siin väikene, aga mugav ja kodune. Euroopalikum. Hinnad on madalamad. Meeldis, et kõik on lähedal – mets ja meri, on palju kohti, kus puhata,“ rääkis Alena suvel Naistelehele.