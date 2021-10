ONLYFANSIST EKRESSE! Erootikastaar Helery Tõkke kogus valimistel 61 häält: ootasin kõigest kolme ja arvasin, et jään nimekirja lõppu 

Sisulooja ja ajakirjanik Sten Talivee kandideeris Eestimaa Roheliste nimekirjas ja kogus kaheksa häält. „Liitusin nendega just ajendatult sellest, et pooldan rohelist mõtlemist ning läbi aastate olen näinud, mida saaks Tallinnas paremini teha. Lisaks sellele oli nende valimisprogrammis esindatud tugevalt LGBT+ õiguste eest seismine, mis on mulle, kui sellesse kogukonda kuuluvale inimesele, väga oluline.”