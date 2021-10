OI EI! Kerdo Mölder sulgeb oma Facebooki konto: tahan eemalduda sellest kohutavast ja kohati kurjast ning hävitavast infomürast 

Ansambli Respekt laulja Kerdo Mölder andis pühapäeva õhtul Facebookis teada, et on otsustanud pikemaks ajaks oma konto sulgeda ja tegu on tema viimase postitusega. Põhjuseid selliseks radikaalseks sammuks on mehe sõnul mitu põhjust. „Esiteks seepärast, et tahan eemalduda sellest kohutavast ja kohati kurjast ning hävitavast infomürast.“ kirjutab ta.