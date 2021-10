PÄEVAHOROSKOOP: reede, 22. oktoober 

Mida sa teiselt inimeselt õieti ootad? Et ta oleks ilus, rikas, tark, praktiline ja samas üliromantiline, loeks kõiki su soove silmist... kas midagi veel? Ole ometi realistlikum!

Hoolimata sisemisest pingest pead säilitama rahuliku oleku, sest su kõrval on inimesed, kes vajavad su toetust. Pead näitama kellelegi, kes on sinust nõrgem, et oled tema jaoks olemas.