PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 21. oktoober 

Palju õnne, Kaalud! Tahad proovida asju, mida sa varem veel kunagi teinud ei ole, tutvuda inimestega, kelle mõttemaailm sinu omast erineb. Suures uuendustuhinas aga on sinu tagalaks see, et su kõrval seisab kindel inimene, kes su tujud välja kannatab ning alati toeks on. Olgu sul kainet mõistust ja truud südant tema hoidmiseks!