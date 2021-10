PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 20. oktoober 

Kuu saab täis Jäära märgis. Suhete teema on üle mõistuse tähtis, emotsioonid on tugevad. Saab selgemaks, milline on tulevikuperspektiiv, kellest või millest tuleks lahti lasta.

Jõudu on palju, suudad oma tahtmise läbi suruda ka juhul, kui keegi üritab vastu töötada. Kindlustunnet annab see, et sul on tagataskus varuks salajased trumbid.