PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 18. oktoober 

Palju õnne, Kaalud! Uuel eluaastaringil paned rõhku seltskondlikule suhtlemisele ja armuasjadele, ent ka ilus välimus on sulle väga tähtis. Võimalik on uue armusuhte algus, ent veelgi võimalikum see, et juba kaua kestvasse suhtesse annab uuesti romantikat ja kirge tuua. Töises valdkonnas on eduvõimalusi.