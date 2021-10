Marek Sadam tutvustab uut pereliiget: ta on õrn nagu tüdruk ja tujukas nagu naine  

„Kui kohtamas käin või lähen kohtumistele, kuhu Donnat kaasa ei võta, ajab ta mind oodates diivanikatted segamini. Ta on õrn nagu tüdruk ja tujukas nagu naine, aga isegi kui muinasjutte ei usu, arvan siiski, et Donna on mu hingesugulane,“ räägib Marek Sadam heldinult Kroonikale.

„Inimese ja looma vahelisest sidemest saavad aru need, kes saavad, teistele ei ole võimalik seda tunnet sõnadega ära seletada. Donna toetab mind ja mina teda,“ lisab Sadam.

Samal teemal Inimesed Marek Sadam: lemmiku kaotus on erakordselt suur lein Kui koostada koerakese profiil sotsiaalmeediaplatvormile, võiks teda kirjeldada nii: hallikirju tõudokumentideta kutsu, mustasõstra värvi silmade ja pikkade hallide ripsmetega, sünniaastaks 2017.

„Kui Leenu läks, siis ma sõna otseses mõttes kukkusin kokku. Poleks osanud arvata, et see nii läheb, sest kui võtad vanema looma, siis arvestad sellega iga päev, aga see tuli äkki,“ rääkis kevadel „Ringvaates“ muusik oma eelmise lemmiku Leenu kaotusest.

Sadama lahkunud sõber Leenu, jõudis temani varjupaigast 9aastaselt. Koer oli eelmise perekonna poolt maha jäetud. „Ta käis minuga kaasas kõikjal, üksi ta ei jäänud. See on äraantud loomade puhul suur probleem, et kardavad uuesti mahajätmist ja Leenul oli see väga tugevalt.”