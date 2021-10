Ajakirjanik Heidit Kaio kirjutas oma lahutusest raamatu: kui sa kedagi armastad, pead suutma ka lahti lasta 

Heidit Kaio on kirjutanud raamatu kooselu lõpust Priit Kuusega. Koos oldi üle 20 aasta. „Miks ma seda teha tahtsin? Sellel on palju põhjuseid. Mulle tohutult meeldib analüüsida, vaadelda, juurelda. Lahkuminekud puudutavad väga paljusid inimesi. Väga vähe on neid, keda need üldse ei puuduta. Inimesed on hästi jännis, võib-olla saan olla sellega kellelegi abiks või teejuhiks. Jutustan lugu läbi isikliku kogemuse ja samas on see eneseabi raamat.”