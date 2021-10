Beatrice avameelselt põhjas käimisest: rääkisin enesetapust üle päeva 

Beatrice avaldab, et kõige suurem mõõn saabus ajal, mil tema kaks nooremat last kodust välja kolisid. „Nad ei suutnud näha milline ma olen. Olin hulluks minemas, rääkisin enesetapust üle päeva,“ paljastab Beatrice, et lisaks käisid sinna juurde igasugused tervisemured, tabletid ja vein.

Lisaks valdas naist tunne, et ta on juba liiga vana, kes on elus teinud ära pea kõik asjad, mida ta on soovinud.