Itaalias ravil viibiva Anatoli Arhangelski seisund on stabiilne, ajurakkude hävimine on suudetud peatada

Rahvusballeti esisolist Anatoli Arhangelski on jätkuvalt Itaalias ravil üliharuldase prioonhaigusega, mida Eestis diagnoosida ei osatud. Viimane MRT uuring ajust näitas, et muutusi pole toimunud, mis tähendab, et haigusest tingitud ajurakkude hävimine on suudetud praegu peatada.