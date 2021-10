Kosmoses käinud William Shatner vastab prints Williami kriitikale 

90aastase Shatneri lennutas mõneks minutiks kosmosesse Amazoni asutaja Jeff Bezos. Kosmoselende korraldab ka Richard Branson, Elon Musk loodab Marsile tehased püsti panna. „Meil on vaja, et maailma geniaalseimad ajud keskenduksid selle planeedi päästmisele, mitte ei püüaks leida järgmist elukohta,“ ütles keskkonna pärast südant valutav prints William.

Kuid Shatneri sõnul on printsil kosmoseturismist vale ettekujutus. „Ta on imearmas, leebe, haritud mees, aga ta on sellest valesti aru saanud,“ ütles Shatner "Entertainment Tonightile“. Näitleja sõnul on kosmoselennud vaid esimesed tillukesed sammud, näitamaks, et keskkonda saastavad tööstusharud on võimalik Maalt minema kolida. „Näiteks elektri tootmine,“ lisas Shatner.