Ewan McGregori tütar tunnistab, et oli Xanaxi-sõltlane 

Clara on enda sõnul vaevelnud ärevuses neljandast eluaastast saadik. „Mul olid paanikahood ja uneprobleemid. Purskasin aina nutma ja see oli nii intensiivne ja ma ei saanud aru, mis toimub.“ Väikestel lastel on ikka hirme, kuid tema kartis paaniliselt pimedust ja sissemurdmist, ka vanematest lahus olemist. „Ema ja isa olid vapustavad, nad pidid palju taustauuringut tegema, et leida parim moodus mind aidata.“