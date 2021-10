78aastane Pink Floydi staar abiellus viiendat korda 

„Olen nii õnnelik,“ õhkab Waters ning lisab, et on leidnud enda kõrvale väärt ja püsiva kaaslase.

Teisest abielust aadlisoost Carolyne Christiega on Rogersil 44aastane poeg Harry Waters, kes on aastaid isa tuuribändis klahvpille mänginud, kuid teeb ka iseseisvat muusikukarjääri. Tütar India Rogers on töötanud modellina. Kolmanda abikaasa Priscilla Phillipsiga on Rogeril poeg Jack. Viimatine abielu näitleja ja kineasti Laurie Durningiga purunes 2015. aastal.