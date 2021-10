Rolf Roosalu proovis kätt hambaarsti assistendina: see on väga raske töö

„Ma ei välista, et ühel päeval teen midagi muud, aga antud hetkel see, mis mind tõeliselt sütitab on ikkagi muusika,“ räägib laulja Rolf Roosalu saates „Hommik Anuga“, et proovis keerulisel ajal kätt ka hambaarsti assistendina.