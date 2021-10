Kristi Loigo tervis ei pidanud pingele vastu: kolm ja pool päeva oli mu elu juuksekarva otsas 

„Armsad sõbrad ja tuttavad, kes te sel nädalal olete proovinud minuga ühendust saada, kuid pole õnnestunud. Väga väike lähedane ring teab põhjust ja hingab täna minuga ühes rütmis. Kõige kurvemaks teeb südame see, et kõike elavad raskelt läbi minu lapsed, abikaasa, ema, õde ja vend,“ jagab Kristi sotsiaalmeedias, et on raskete terviseprobleemidega sattunud haiglasse.