Mart Aare kaotas kahe kuuga kaks venda: „Nii Tõnu kui Juhani minekuga sain ma ikka kui puuga pähe...“ 

„Nii need elud lähevad. Ja keegi ei oska öelda, millal saabub sinu viimane päev,“ tõdeb Mart justkui möödaminnes. Korraks kõlab öeldu ehk isegi natuke kulunult, kuni järgmise lauseni: „Ka mul endal oli sel aastal raske autoavarii, üks vend sõitis lihtsalt punase tulega ette. Auto läks mahakandmisele. Siis sain aru, et siin elus ei tea sa mitte kunagi, millal jõuab kätte sinu viimane päev. Kuulad küll raadiost liiklusavariide kohta politseiuudiseid, aga sa ei mõtle, et homme võib see sinuga juhtuda.“