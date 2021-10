Lapsevanemad muretsevad Netflixi megahiti vägivaldsuse pärast 

Menusarja tegelaskujud võistlevad hiigelsumma saamiseks ellujäämisoskustes, kuid lastemängud muutuvad eluohtlikeks lõksudeks. „Squid Game'is“ lokkab vägivald ning see on USA organisatsiooni Parents Television Council (PTC) esindajad marru ajanud, kirjutab Iltalehti. Organisatsiooni eesmärk on kaitsta lapsi ja peresid televisioonis näidatava seksi, vägivalla ja ebatsensuurse keelepruugi eest.