Tütar pages Madonna võimu alt: "Ema on kontrollifriik, kes on mind kogu elu käsutanud." 

Modellina tegutsev Lourdes Leon rääkis, et maksis ise oma ülikooliõpingute ja korteri eest. „Meie peres ei jagata raha,“ ütles ta. „Usun, et ema nägi kuulsate inimeste lapsi ja mõtles: „Minu lapsed küll sellisteks ei saa.“ Lisaks tunnen, et kui vanemad sinu asjad kinni maksavad, annab see neile sinu üle mõjuvõimu. Mu ema on täielik kontrollifriik ja ta on mind kogu elu käsutanud. Mul oli vaja temast niipea, kui keskkooli lõpetasin, täiesti sõltumatuks saada.“