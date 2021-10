KOLM MUINASJUTULIST ARMASTUST: „Noorepõlvearmastus oli mulle niivõrd hinge läinud, et enne metsa minekut tõin toast ära just Lehte kirjad.“

VITAALNE VANAHÄRRA: 98aastasel Harryl on kadestamisväärselt täpne detaili- ja daatumimälu ning muhe huumor. Ta on kirjutanud kaks kodu-uurimuslikku raamatut: „Viiratsi vald ajaloo tuultes“ ja „Minu koduküla Järavere mu südames kullana kumamas“, viimase neist alles möödunud aastal. Harry plaanib kolmandagi raamatu kirjutada.

Poolteist aastat veel ning Harry Erm on näinud tervet sajandit. See sajand on pakkunud talle kõike, mida inimhing kogeda saab – meeletut armastust, edu ning õnne, kuid ka sõjaõudusi, reetmist ning elu ja surma piiril vaakumist vangilaagris…