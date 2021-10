Poistebändi täht sai surrogaatema abil kaksikbeebid 

Bass (42) jagas rõõmsat uudist Instagramis, avaldades beebide sünnitunnistused. Lance'il ja Michaelil on nüüd tütar Violet Betty ja poeg Alexander James.

„Lohebeebid on saabunud!“ juubeldas Bass. „On sõnulseletamatu, kui palju armastust ma praegu tunnen.“ Laulja lisas naljatamisi: „Oot, aga kuidas seda mähet õige vahetataksegi?“

Bass teatas lapseootusest suvel. „See on olnud väga pikk teekond,“ ütles Bass ajakirjale People. Mehed olid neli aastat püüdnud surrogaatema abil lapsi saada, kuid katsed on nurjunud küll katseklaasiviljastumise ebaõnnestumise, küll raseduse katkemise tõttu. Eelmisel aastal ootas üks surrogaatema kaksikuid, kuid teda tabas nurisünnitus. Nüüd leidis geipaar firma Elevate kaudu uue surrogaatema. Üks embrüo on viljastatud Lance'i spermaga, teine Michaeli omaga.