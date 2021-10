Mitmekülgselt jõukas Allan Kaldoja: „Elu tänases Eestis on puhas lotovõit!“

Allan Kaldoja Foto: Erki Pärnaku

„Me elame jõukalt. Meil on palju ruumi. Me ei pea tööle jõudmiseks mitu tundi sõitma. Meil on värske õhk ja puhas vesi. Tallinna kesklinnast ükskõik mis suunas liikuma hakates oled 20 minuti pärast metsas või mere ääres. Kui sul on veel õnn veeta vahel aega Hiiumaal või Narva-Jõesuus, oled sa nagu issanda väljavalitu,“ rõkkab Allan Kaldoja, ettevõtja ja investor, muu hulgas Tuleva pensionifondi üks looja ja Vaba Lava eestvedaja, hõbelusikas suus sündinud mees.