HÜVA NÕU | Eestis tehakse maailma tipptasemel kosmeetikatooteid, mida turustatakse ka välismaale  

Looduskosmeetika tulihingeline propageerija ja täna ka tootja Berit Joosep tunnistab, et suured nõudmised kosmeetika tootmisele ehmatasid teda küll esiti ja kulus aega, et endale kõik täpsemalt selgeks teha. „Nüüd, olles juba mitu aastat kosmeetikat tootnud, uusi tooteid registreerinud ja sertifikaate taotlenud, on asi lihtsam. Tuleb arvestada, et protseduurid võivad olla ajakulukad,“ selgitab Berit, kes teeb kosmeetika tootmisel koostööd TLÜ teadlastega. Koostöö ühenduslüliks said vetikad – Berit soovis kasutada neid oma retseptides võtmekomponentidena.