Kristjan Lüüs lahutusest ja vallalise elust: kerkis esile soov saada kinnitust, et olen ikka veel tahetud  

„Olin algusest peale vaid pikkades suhetes. Üritasin leida seda õiget ja kui enda arvates leidsin, asusin kohe suhet üles ehitama, aga mingid kogemused olid puudu ja see hakkas mind vaimselt saboteerima,“ räägib näitleja Kristjan Lüüs Anne&Stiilile antud intervjuus, et tema lahutuse põhjuseks võis olla see, et ta õigel ajal sarvi maha ei jooksnud.