Raadiohääl Romi Hasa lahutusest: see šokk raputab ärkvele ning sunnib julmalt üle vaatama, kes sa ise oled 

„Paar mu tarka sõpra ütlesid meie lahutusest kuuldes: palju õnne, Romi, see on sinu isikliku arengu jaoks parim asi, mis sai juhtuda!“ lisab Romi ja tunnistab, et on nüüd aru saanud, mida nad mõtlesid.

„Ma tean, et see kõlab nagu kõige õudsem eneseabiraamatute klišee, aga tõepoolest, nii see täpselt on: enda õnnelikuks tegemist ei saa jätta kellegi teise hooleks. Õnnelik olla saab ainult ise. Muidu on alati tohutu risk mängus – kui teise inimese tunded muutuvad, oledki kohe jamas,“ arvab Romi.