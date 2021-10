FOTO | Marko Kruustük meenutab kihlumist Kristeliga: olime uhked olla paar, kes loovad koos ettevõtte 

„2012. aastal, kui Kristeliga osalesime AngelHack Londoni häkatonil, otsustasime varjata, et oleme paar. Arvasime, et inimesed näevad seda negatiivsena, kuid saime teada, et see on tugevus,“ meenutab Marko Kruustükk, kuidas abikaasa Kristelile seal samas üllatusliku abieluettepaneku tegi.