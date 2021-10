Räppar Mäxi ema oli koroona tõttu juhitaval hingamisel: need kaks nädalat teadmatuses, kas ema tuleb tagasi, olid mu elu kõige hirmsamad

Räpiduost Clicherik & Mäx liige, räppar Mäx paljastab Twitteris, et tema ema nakatus koroonaga ja asi läks nii hulluks, et ema veetis kaks nädalat juhitaval hingamisel. Õnneks on tema tervis juba paremuse poole liikumas.