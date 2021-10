Marilyn Kerro ennustus värskele presidendile: Alar Karise ametiaeg algab väga tuliselt ja suure lennuga 

Marilyn Kerro sõnul on Alar Karise elutee number seitse, mis näitab kõrgelt loomingulist inimest. „Loomingulised inimesed kipuvad natuke melanhoolsed olema ehk neil on tegelikult teatud määral naise energeetikat. See on tegelikult hea, sest siis on mees- ja naisenergeetika täielikult tasakaalus“ kirjeldab Kerro.

„See algab väga tuliselt, suure lennu ja plaanidega,“ kirjeldab Kerro uue presidendi ametiaja algust ja võtab muu hulgas kätte kavaluse kaardi. „Ta peab suhteliselt nullist alustama, esimesed pool aastat teeb mees tööd hingega ja teeb rohkemgi kui vaja. Hakkab midagi muutma ja midagi muutub ka eesti rahva jaoks, just rahaliselt.“

Kerro sõnul on president palju parem kui eelmine. „Olengi üldiselt seda meelt, et riiki peaksid juhtima mehed, naised on liiga emotsionaalsed selle jaoks,“ selgitab ta.

„Temast saab hästi armastatud president rahva poolt,“ arvab Kerro ja lisab, et ilmselt valitakse Karis ka teiseks presidendi ametiajaks. „Ma paneks talle nimeks isegi rahva president.“

„Samas ta võibolla liiga tormakalt alustab ja võib eluenergia ära raisata. Ta võiks natuke tagasihoidlikumalt võtta, sest võtab kõike hästi tõsiselt,“ lisab Kerro. Selgeltnägija sõnul võib see presidendile hakata hiljem terviseprobleeme tekitama ja hoiatab, et kaheksa kuu pärast võivadki tekkida esimesed terviseporbleemid.

Kerro räägib, et Alar Karis hakkab agaralt käima ka välisvisiitidel. „Vajalikel, mitte reisimise mõttes. Mehel raha on ja saaks ka ise reisile minna, mitte riigiraha eest,“ sõnab ta.