Haruldase geenitüübiga naine ootab uut organisiirdamist üle kümne aasta: mõtlesin, et olen väsinud elamisest 

Helvia-Delissa Piirsalu on küll Eesti kodanik, kuid päritolult peruulanna. Ta on oodanud organisiirdamist üle kümne aasta, kuid sobilikku neerudoonorit pole leitud. Lootus leida elutähtis organ on praegu 0,1 protsenti ning naist hoiavad elus regulaarsed rängad protseduurid.