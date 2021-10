HÜVA NÕU | Miks meie naistes on liiga palju meesenergiat ja kuidas sellest vabaneda? 

Terapeut Merliis Sulg on viimased kaheksa aastat tegelenud naiselikkusega – korraldanud naiste väe kursusi ja mandala tantsu trenne. Ta rõhutab, et naisel on tähtis olla kontaktis oma naiseliku, pehmema poolega. „Oleme sündinud naise kehas ja meie hormoonsüsteem on nii välja arenenud, et meil on võime kogeda sügavat armastust, hoolida, jagada, tunda tundeid, olla haavatav ja ilus just siis, kui kõik oma küljed vastu võtame,“ selgitab ta.