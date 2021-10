IGOR MANGI VALIMISKOMPASS | Tähetark annab nõu, kelle poolt enda hääl anda 

Foto: Vida Press

„Juhiks sobivad kardinaalmärgid – need on Jäär, Vähk, Kaalud ja Kaljukits –, sest nemad on võimelised otsustama,“ osutab astroloog Igor Mang sellele, kes sobiks tähemärgi järgi rahvast tüürima. „Vähk otsustab vanaema-vanaisa soovituste ja vanade tarkuste järgi, Kaalud lähedaste soovituste põhjal. Kaljukits vaatab põhiseadust – tema on paragrahviinimene. Aga Jäär teeb nii, nagu ise õigeks peab. Selles mõttes on Jäär kõige huvitavam juht, kelle valitsemisajal toimuvad tihti olulised muudatused ja ootamatud pöörded.“